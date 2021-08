Olympia : Deutsche Tischtennis-Frauen spielen um Medaille

Im Viertelfinale des Team-Wettbewerbs der Tischtennis-Frauen bringt das letzte Einzel die Entscheidung. Trotz aller Nervosität setzen sich die Deutschen durch - und wollen wie vor fünf Jahren in Rio eine Medaille.

Shibuya City | Vor Aufregung kamen Shan Xiaona vor dem entscheidenden Einzel die Tränen, dann führte sie die deutschen Tischtennis-Damen im Mannschafts-Wettbewerb ins Olympia-Halbfinale. Mit ihrem klaren 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) gegen Choi Hyojoo machte die 38-Jährige am Dienstag in Tokio den Erfolg im Viertelfinale gegen Südkorea perfekt. „Ich war so nervös“, räum...

