Weltmeisterschaft in London : Deutsches Duell bei Darts-WM - Schmutzler droht Wright

Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London kommt es erneut zu einem deutschen Duell.

London | Debütant Florian Hempel und Martin Schindler treffen in der ersten Runde direkt aufeinander, wie die Auslosung des Weltverbandes ergab. Erst im Vorjahr hatten Gabriel Clemens und Nico Kurz in der zweiten Runde im Alexandra Palace gegeneinander gespielt. Der Sieger der Begegnung Hempel gegen Schindler bekommt es in Runde zwei direkt mit dem belgisch...

