Das deutsche Duo Gabriel Clemens und Florian Hempel ist für die diesjährige Darts-Europameisterschaft (14.

Salzburg | bis 17. Oktober) in Salzburg qualifiziert. Das geht aus der Setzliste hervor, die der Weltverband PDC in der Nacht zum Montag veröffentlichte. WM-Achtelfinalist Clemens ist an Position 21 gesetzt und bekommt es in Runde eins mit dem Australier Damon Heta zu tun. Hempel, der bei der EM sein Debüt feiern wird, trifft direkt in der ersten Runde auf de...

