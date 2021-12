Etappenradrennen : Deutschland Tour startet 2022 in Weimar

Die Deutschland Tour wird im kommenden Jahr in Weimar starten und erstmals seit der Neuausrichtung mit einem Prolog beginnen, teilte der Veranstalter auf einer Pressekonferenz mit.

Weimar | D as wichtigste deutsche Etappenradrennen wird vom 24. bis 28. August 2022 ausgetragen und damit einen Tag länger sein als in diesem Jahr. Nach dem Prolog wird am zweiten Tag die erste Etappe in Weimar gestartet. Über Marburg und durch den Schwarzwald führt die Tour schließlich zum Finale nach Stuttgart. „Wir werden die schönsten Plätze Weimars ...

