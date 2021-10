Formel 1 : Die Lehren aus dem Großen Preis der USA

Formel-1-Star Max Verstappen gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den Grand Prix in den USA. Weltmeister Lewis Hamilton braucht ein kleines Wunder.

Austin | Max Verstappen hat den Grand Prix in den USA gewonnen und ist seinem ersten WM-Titel in der Formel 1 einen großen Schritt näher gekommen. Zwölf Punkte Vorsprung hat der Red-Bull-Fahrer aus den Niederlanden nun auf den Briten Lewis Hamilton im Mercedes. Die Lehren aus dem Rennen auf dem Circuit of the Americas: Verstappen hat ein Weltmeister-Pake...

