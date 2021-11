Formel 1 : Die Lehren aus dem Großen Preis von Katar

Die Formel 1 steuert auf ein packendes Finale zu. Lewis Hamilton gewinnt in Katar. Max Verstappen gerät unter Druck. Und es bleiben nur noch zwei Rennen bis zur Kür des neuen Weltmeisters.

Doha | Auf acht Punkte ist der Vorsprung von Max Verstappen in der Formel-1-Gesamtwertung geschrumpft. Titelverteidiger Lewis Hamilton lauert nach seinem souveränen Sieg im Wüstenstaat Katar vor den abschließenden beiden Saisonrennen. Nach einer Woche Pause könnte es in Saudi-Arabien und Abu Dhabi so dramatisch werden wie schon lange nicht mehr. Die beide...

