US Open : Djokovic schlägt Zverev und kann Tennis-Geschichte schreiben

Alexander Zverev bleibt der erneute Final-Einzug bei den US Open trotz einer großen Leistung verwehrt. Novak Djokovic kann nach der gelungenen Olympia-Revanche am Sonntag Tennis-Geschichte schreiben.

New York | Im Moment der Niederlage zeigte Alexander Zverev die Größe eines Olympiasiegers. Nachdem sein letztes Aufbäumen im Halbfinale der US Open gegen Novak Djokovic nichts mehr gebracht hatte, wünschte er Djokovic am Netz viel Glück für das ganz besondere Endspiel. Bei der langen Gratulation habe er ihm gesagt, „dass er am Sonntag gewinnen soll. Ich bin ...

