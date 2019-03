Nach acht vergebenen Matchbällen : Dramatische Szenen bei Zverev-Spiel: Gegner bricht zusammen

Der Geburtstag des deutsch-spanischen Tennisspielers Nicola Kuhn läuft anders als geplant.

von Gregory Straub

22. März 2019, 17:18 Uhr

Miami | Es hätte so ein schöner Geburtstag werden können für den deutsch-spanischen Tennisspieler Nicola Kuhn: Beim Tennisturnier in Miami hatte der Youngster an seinem 19. Ehrentag schon acht Matchbälle in seinem Match gegen Mischa Zverev. Doch der Youngster ließ all seine Chancen auf einen Sieg liegen und musste sich stattdessen kurz darauf in ärztliche Behandlung begeben. Was war passiert?

Nachdem das Spiel zwischen den beiden Kontrahenten im dritten Satz entschieden werden musste, zollte Kuhn den feuchtwarmen Temperaturen in Florida Tribut: Beim Stand von 2:2 brach der Rechtshänder plötzlich an der Grundlinie zusammen und wandt sich leidend und mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.

Die anwesenden Zuschauer reagierten geschockt. Ein Balljunge und ein Betreuer eilten herbei und erkundigten sich bei dem Verletzten, Kontrahent Zverev reichte dem noch immer am Boden liegenden Kuhn eine Flasche Wasser. Wie sich hinterher herausstellte, hatte der Spieler auf Grund der Anstrengungen einen Ganzkörper-Krampf erlitten. Nach einigen Augenblicken richtete sich Kuhn glücklicherweise und unter dem Beifall der Zuschauer wieder auf und humpelte vom Platz.



Da Kuhn das Spiel aufgeben musste, zog Zverev in die nächste Runde ein – das war angesichts des Schreckens, den alle Anwesenden und wohl auch Kuhn selbst erlitten, zweitrangig. Der Spieler meldete sich am Tag nach seinem dramatischen Ausscheiden via Twitter bei seinen Fans und bedankte sich für die erhaltene Unterstützung nach dem Zwischenfall.

"Ich habe auf dem Platz alles gegeben. Leider verlief der Geburtstag nicht wie erwünscht, aber ich bin dankbar für all die Unterstützung, die ich heute erhalten habe", schrieb Kuhn auf spanisch und englisch.



Kuhn wurde als Sohn einer Russin und eines Deutschen in Österreich geboren, verbrachte die meiste Zeit seiner Kindheit allerdings in Spanien. Nachdem er im Juniorenbereich noch für Deutschland angetreten war, entschied sich Kuhn im Jahr 2016, für Spanien anzutreten.