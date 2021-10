Turn-WM in Japan : Dritte WM-Medaille: Turnerin Schäfer-Betz holt Silber

Die Anfeindungen nach dem zermürbenden Streit um ihre Ex-Trainerin sind zumindest für einen Moment vergessen. Pauline Schäfer-Betz hat im WM-Finale am Schwebebalken ihre drittes Edelmetall erkämpft.

Kitakyushu | Als Pauline Schäfer-Betz ihren Abgang sicher gelandet hatte, riss sie beide Arme hoch, warf den Kopf in den Nacken und ballte die Fäuste. In diesem Moment im General Gymnasium von Kitakyūshū konnte die 24 Jahre alte Chemnitzerin noch nicht wissen, dass sie bei den Turn-Weltmeisterschaften in Japan Silber und damit ihre dritte WM-Medaille am Schwebe...

