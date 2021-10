Bahnradsport : EM-Silbermedaille im Sprint für Lea Sophie Friedrich

Lea Sophie Friedrich ist momentan auf Silber abonniert. Am Donnerstag belegt die erst 21 Jahre alte Sprinterin den zweiten Platz im Sprint. Zuvor hatte sie schon Silber im Teamsprint geholt - wie bei Olympia.

Grenchen | Lea Sophie Friedrich hat bei den Bahnradsport- Europameisterschaften in Grenchen die Silbermedaille im Sprint der Frauen gewonnen. Die Olympia-Fünfte in dieser Disziplin, die seit einigen Wochen in Cottbus lebt und trainiert, unterlag im Finale in zwei Läufen der Keirin-Olympiasiegerin Shanne Braspennincx aus den Niederlanden. Für Friedrich, die fü...

