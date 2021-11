Sportpolitik : EU-Parlament fordert diverseren und gerechteren Sport

Das EU-Parlament hat eine Sportpolitik gefordert, die den Kinderschutz, die Rechte von Sportlern, die Menschenrechte und die Diversität im Sport mehr in den Fokus nimmt.

Strasbourg | Einen entsprechenden Bericht mit zahlreichen Forderungen an Verbände und EU-Institutionen nahmen die Europaabgeordneten am 23. November mit großer Mehrheit in Straßburg an. Der Text ist ein Rundumschlag zu verschiedensten Aspekten der Sportpolitik. Darin heißt es etwa, dass Behörden, Sportverbände und -organisationen bei all ihren Entscheidungen - ...

