Springreit-EM : Eine-Million-Dollar-Spezialist Thieme auf Medaillen-Kurs

Dank der Stute Chakaria hat der Springreiter André Thieme spät den Durchbruch in den internationalen Spitzensport geschafft. Nach Team-Silber bei der Heim-EM winkt jetzt auch eine Einzel-Medaille.

Hörstel | Die Altherren-Fußballer haben die Europameisterschaft der Springreiter verlassen. „Die konnten nicht mehr, die haben hier Vollgas gegeben“, berichtete André Thieme vergnügt. Der 46 Jahre alt Reiter aus Plau am See, sonst selber ein Teil der Kickertruppe, bleibt selbstverständlich in Riesenbeck, denn nach Team-Silber winkt Thieme am Sonntag im Einze...

