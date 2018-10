Sport live im TV am 4. Oktober 2018 : TV-Planer: Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 4. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

04. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 4. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom live im TV und Live-Stream: EL live

Auf Eurosport ist am Donnerstag Snooker live im TV und Livestream zu sehen. Ab 12.55 und 18.55 Uhr wird der vierte Tag bei den European Masters live übertragen. In der Nacht auf Freitag zeigt der Sportsender zudem Motorradsport live im Free-TV. Ab 4 Uhr sind die freien Trainings der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse vor dem Großen Preis von Thailand live zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden. Auf dem Nachrichtensender n-tv gibt es derweil ab 2.55 Uhr die Formel 1 live im TV und Livestream auf n-tv.de zu sehen. Dann findet das erste freie Training vor dem Großen Preis von Japan statt.

Eintracht Frankfurt bestreitet am Donnerstag das zweite Gruppenspiel in der Europa League 2018/19. Nach dem 2:1-Sieg im ersten Spiel gegen Olympique Marseille, wartet nun Lazio Rom als nächster namhafter Gegner auf die Eintracht. Ab 21 Uhr überträgt RTL Nitro die Europa League mit Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom live im TV und Live-Stream. Der Stream ist nur über das kostenpflichtige Portal "TV Now" abrufbar. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 4. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

