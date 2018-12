Sport live im TV am 11. Dezember 2018 : TV-Planer: Eishockey live - Malmö gegen Red Bull München

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 11. Dezember 2018.

von Sportredaktion

11. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 11. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Eishockey live im TV und Live-Stream: Malmö Redhawks - Red Bull München live

Auf Eurosport ist am Dienstag ab 13.45 und 19.45 Uhr Snooker live im TV und Livestream zu sehen. Dann findet der zweite Tag bei den Scottish Open statt. Auf der Internetseite von Eurosport kann Snooker live im Stream mitverfolgt werden. Sport1 überträgt derweil Eishockey live im Free-TV. Ab 17.55 Uhr gibt es auf dem Sportsender die Champions Hockey League mit dem Viertelfinal-Rückspiel der Malmö Redhawks gegen EHC Red Bull München live im TV und Live-Stream auf sport1.de zu sehen. Das Hinspiel gewann München mit 2:1.

In der Champions League spielt am Dienstag unter anderem der FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau. Der Bezahlsender Sky überträgt ab 18.50 Uhr das letzte Gruppenspiel von Schalke gegen Moskau live im TV und Livestream. Den kostenpflichtigen Stream gibt es in der "Sky Go"-App. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 11. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

