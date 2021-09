Radklassiker in Frankfurt : Erst Zoff, dann Siegesserie: Ackermanns Auf-und-ab-Jahr

Krise, Ausbootung, Siege, Teamwechsel: Pascal Ackermanns Jahr war turbulent. Vor dem Radklassiker in Frankfurt ist er wieder in Fahrt und gilt als Topfavorit.

Frankfurt am Main | Für Deutschlands Topsprinter Pascal Ackermann war früh in diesem Jahr klar: Der große Traum, das ist das erstmalige Ticket zur Tour de France, wo er um Tagessiege und Ruhm kämpfen wollte. Wenn der 27 Jahre alte Pfälzer an diesem Sonntag (ab 13.15 Uhr/Hessischer Rundfunk) als Topfavorit beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt an den Start geht, hat sic...

