American Football : Erstes deutsches NFL-Bruderduell: „Hat viel Spaß gemacht“

Beim Heimspiel der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions stehen zum ersten Mal in der Geschichte der NFL zwei deutsche Brüder auf dem Feld. Dabei schien die Gelegenheit noch vor kurzem vertan.

Green Bay | Nach dem ersten deutschen Bruderduell in der NFL-Geschichte standen Equanimeous St. Brown (24) und Amon-Ra St. Brown (21) Arm in Arm und ließen sich von ihrer Mutter fotografieren. Miriam Brown aus Leverkusen und ihr Mann John Brown saßen ganz dicht am Rand des legendären Lambeau Fields in Green Bay, als die Packers ihr Heimdebüt gegen die Detroit ...

