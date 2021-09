Turnier in Rumänien : Erstmals seit 1996: Tischtennis-EM ohne die „zwei Granaten“

Mit ihren beiden Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov ist die deutsche Mannschaft bei einer Team-EM im Tischtennis immer nahezu unschlagbar. Doch diesmal sind die beiden nicht dabei.

Strada Uzinei Electrice, Cluj Napoca 400375 | Auf diesen Moment haben die anderen Tischtennis-Nationen in Europa seit einer Ewigkeit gewartet: Der Seriensieger Deutschland tritt bei der an diesem Dienstag beginnenden Mannschafts-EM in Rumänien ohne seine Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov an. Das letzte Mal, dass weder der Rekord-Europameister Boll noch der Olympia-Dritte Ovtcharov zum ...

