Sport live im TV am 29. Juli 2018 : TV-Planer: Testspiel - Erzgebirge Aue gegen Schalke 04 live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 29. Juli 2018.

von Christopher Bredow

29. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 29. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Formel 1 live im TV und Live-Stream: Großer Preis von Ungarn live

Am Sonntag findet in der Formel 1 der Große Preis von Ungarn statt. Ab 14.15 Uhr zeigt RTL die Formel 1 live im Free-TV und Live-Stream. Rennbeginn ist um 15 Uhr. Auch Eurosport zeigt am Sonntag Motorsport live im Fernsehen: Unter anderem ist ab 12.45 Uhr der Porsche Supercup live im TV und Stream zu sehen.

Eurosport (ab 16.10 Uhr) und die ARD (ab 16.35 Uhr) übertragen am Sonntag zudem die Tour de France live im TV und Live-Stream. Dann findet die 21. und letzte Etappe statt, die über die 116 Kilometer lange Strecke von Houilles nach Paris führt. Kostenlose Streams können auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Erzgebirge Aue - FC Schalke 04 live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Am Sonntag werden zudem zwei Fußball-Testspiele live gezeigt. Sport1 überträgt ab 14.25 Uhr die Begegnung vom VfB Stuttgart gegen SD Eibar live im TV und Livestream. Im MDR ist ab 15 Uhr die Testspielbegegnung von Erzgebirge Aue gegen FC Schalke 04 live im TV und Stream auf mdr.de zu sehen. Die Partie findet anlässlich der Stadioneröffnung der Auer statt.

Sport1 hat zudem ab 18.25 Uhr das Finale von Italien gegen Portugal bei der Fußball-U19-EM live im Free-TV im Programm. Ab 20.30 Uhr zeigt der Sportsender das Finale beim World Matchplay im Darts live im TV und Livestream. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 29. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 8.30 Uhr: "Motorsport live: Blancpain Endurance Series live - 7. Rennen"

10 Uhr: "Motorradsport live: FIM-Langstrecken-WM live - 8. Stunden von Suzuka" Sport1, 11 Uhr: "Regionalliga Bayern live: SV Schalding-Heining gegen SV Wacker Burghausen live"

12 Uhr: "Beachvolleyball live: Die Techniker Beach Tour live" Eurosport, 12.45 Uhr: "Motorsport live: Porsche Supercup live - 6. Rennen in Budapest"

14.15 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Ungarn - Rennen live (Rennbeginn 15 Uhr)" Sport1, 14.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: VfB Stuttgart gegen SD Eibar live"

15 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Erzgebirge Aue gegen FC Schalke 04 live" Sky Sport News HD, 15 Uhr: "Tennis live: German Tennis Championships live - Finale (Bassilaschwili gegen Mayer)"

16.10 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 21. Etappe" ARD, 16.35 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 21. Etappe"

18.25 Uhr: "Fußball-U19-EM live: Finale mit Italien gegen Portugal live" Sport1, 20.30 Uhr: "Darts live: World Matchplay live - Finale"

