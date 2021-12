Formel 1 : Etappen in der Karriere des neuen Weltmeisters Verstappen

Max Verstappen hat es geschafft.

Abu Dhabi | Der Niederländer holt im Red Bull in seinem siebten Jahr in der Formel 1 seinen ersten WM-Titel. Sein Weg auf den Gipfel der Königsklasse: 2012, Italien: Verstappen verspielt nach einem Crash in Sarno die Kart-Weltmeisterschaft. Vater Jos Verstappen lässt ihn auf der Rückreise verärgert an einer Tankstelle stehen. Seine Mutter Sophie Kumpen samm...

