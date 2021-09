Vergleich mit US-Team : Europas Golferinnen gewinnen erneut den Solheim Cup

Europas beste Golferinnen haben beim Kontinentalvergleich mit den USA den Solheim Cup erfolgreich verteidigt.

Toledo | Die Gäste mit der Deutschen Sophia Popov besiegten im Inverness Club in Toledo im US-Bundesstaat Ohio das US-Team mit 15:13. Für die Europäerinnen war es der siebte Triumph im 17. Kontinentalvergleich. Die Europäerinnen waren mit einer 9:7-Führung in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden Punkt für die Titelverteidigerinnen holte...

