Sport live im TV am 6. August 2018 : TV-Planer: European Championships live - 5. Tag

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 6. August 2018.

von Christopher Bredow

06. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Montag, 6. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

European Championships live im TV und Live-Stream: 5. Tag live

Auf Eurosport (ab 10.15 Uhr) und in der ARD (ab 10.30 Uhr) ist am Montag der fünfte Tag bei den European Championships live im TV und Live-Stream zu sehen. Die beiden Sender zeigen unter anderem die Wettkämpfe im Schwimmen, Radsport und in der Leichtathletik. Zudem läuft auf Eurosport ab 13.15 Uhr die Fußball-U20-WM der Frauen live im Free-TV. Dann ist das Gruppenspiel von Nigeria gegen Deutschland live im TV und Stream zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek können kostenlose Streams abgerufen werden.

Sport1 zeigt am Montag die Regionalliga West live im Fernsehen. Ab 19.55 Uhr ist die Begegnung von Alemannia Aachen gegen SG Wattenscheid 09 live im TV und Livestream auf der Sport1-Internetseite zu sehen. Auf RTL Nitro läuft derweil ab 22.15 Uhr der Fußball-Talk "100% Bundesliga" live im Free-TV. Zu Gast bei den Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Wagner ist Marco Höger vom 1. FC Köln. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 6. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

