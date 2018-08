Sport live im TV am 8. August 2018 : TV-Planer: European Championships live - 7. Tag

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 8. August 2018.

von Christopher Bredow

08. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Mittwoch, 8. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

European Championships live im TV und Live-Stream: 7. Tag live

Die ARD (ab 9 Uhr) und Eurosport (ab 9.30 Uhr) übertragen am Mittwoch den ganzen Tag lang die European Championships live im TV und Live-Stream. Am siebten Tag der Europameisterschaften gibt es verschiedene Wettkämpfe in der Leichtathletik sowie im Radsport, Schwimmen und Wasserspringen live zu sehen. In der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport können die European Championships live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen?



TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 8. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

ARD, ab 9 Uhr: "European Championships live: Leichtathletik, Radsport, Schwimmen und Wasserspringen live"

