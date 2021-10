Turn-WM : Ex-Weltmeisterin Schäfer-Betz in Japan auf Medaillenkurs

Pauline Schäfer-Betz hat bei den Turn-Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu zum dritten Mal in ihrer Karriere das Finale am Schwebebalken erreicht.

Kitakyūshū | Die Weltmeisterin von 2017 in Montreal musste nach ihrem eigenen Auftritt im General Gymnasium noch fast einen Tag lang Geduld haben, ehe am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit feststand, dass sie an ihrem Spezialgerät nach einer Medaille greifen darf. Mit 13,733 Punkten zog die 24 Jahre alte Chemnitzerin an ihrem Paradegerät als Dritte des Klasse...

