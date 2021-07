Olympische Sommerspiele : Federer, Woods, Müller und Bolt: Wer in Tokio fehlt

Zwei Tennis-Legenden fallen aus, auch in der Leichtathletik sind in Tokio viele Größen der vergangenen Jahre nicht dabei. Das Fußballturnier ist ohnehin dürftig besetzt - für das deutsche Team gilt das ganz besonders.

Shinjuku City | Olympische Spiele gelten als das Highlight eines vier Jahre langen Zyklus, auf das in den allermeisten Sportarten eifrig hingearbeitet wird. Dementsprechend tummeln sich zahlreiche Stars bei den Sommerspielen, das wird auch in Tokio 2021 so sein. Doch viele Superstars der Szene werden dem größten Sportfest der Welt auch fernbleiben - aus unterschie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.