2022 in Peking : Feuer für die Winterspiele unterwegs nach China

Das olympische Feuer für die Winterspiele 2022 in Peking ist in Athen an das chinesische Organisationskomitee übergeben worden.

Athina | Das Zeremoniell wurde im völlig aus Marmor gebauten Panathinaikon-Stadion abgehalten. Dort hatten 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie waren nur wenige geladene Gäste zugelassen; die Veranstaltung wurde vom griechischen Staatsfernsehen übertragen. Die Flamme war am Vortag mit Hilfe eines Hohlspiege...

