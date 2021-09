American Football : Footballer der Frankfurt Galaxy gewinnen ersten ELF-Titel

In einem spannenden Finale haben die Frankfurt Galaxy den ersten Titel in der neugegründeten European League of Football (ELF) gewonnen.

Düsseldorf | Das Team aus Hessen setzte sich in Düsseldorf gegen die Hamburg Sea Devils mit 32:20 (0:7; 20:10; 0:10; 12:3) durch. Der überragende Galaxy-Quarterback Jakeb Sullivan sorgte mit einem Touchdown in der letzten Minute für die Entscheidung zugunsten des Favoriten. Der Hamburger Phillip Andersen versuchte kurz danach, mit einem Field Goal die Wende noc...

