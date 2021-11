Umstrittene Premiere : Formel 1 setzt trotz Menschenrechtslage auf Katar

Die Menschenrechtslage in Katar ist vor der Formel-1-Premiere ein großes Thema. Können große Sport-Events wirklich für Veränderung sorgen? Nicht nur der Weltmeister glaubt an einen positiven Einfluss.

Doha | In Katar soll alles mit Blick auf die Fußball-WM 2022 schön hergerichtet werden. Zu welchem Preis - das beschäftigt in diesen Tagen auch die Formel-1-Fahrer. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) rasen sie erstmals im umstrittenen Wüstenstaat um WM-Punkte. Genau ein Jahr vor Beginn des Großereignisses gleicht Katars Hauptstadt einer riesigen Baustelle. Wenn d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.