Angaben der Opposition : Freestyle-Weltmeisterin in Belarus zu Geldstrafe verurteilt

Die belarussische Freestyle-Skiweltmeisterin Alexandra Romanowskaja ist Angaben der Opposition zufolge in ihrer Heimat vorübergehend festgenommen und später zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Minsk | Die 25-Jährige müsse ein Bußgeld in Höhe von 90 Tagessätzen zahlen, teilte die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) mit. Dazu veröffentlichte die Organisation ein Foto, das Romanowskaja offenbar in Freiheit zeigt. Die Sportlerin soll am 10. November nach einem Training aufgegriffen und festge...

