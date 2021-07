Sommerspiele in Tokio : Gewichtheber Müller Olympia-Siebter - Sieg an Chinesen Lyu

Gewichtheber Nico Müller hat sein Ziel Top 8 bei den Olympischen Spielen in Tokio erreicht.

Chiyoda City | Der 27-Jährige aus Obrigheim belegte am Samstag im Finale der Klasse bis 81 Kilogramm den siebten Platz. Der Ex-Europameister hatte am Ende des Zweikampfs 354 Kilogramm auf der Anzeigetafel stehen. Olympiasieger wurde der Chinese Lyu Xiaojun, der mit seinen 374 Kilogramm einen olympischen Rekord aufstellte. Silber ging an Zacarias Bonnat Michel aus...

