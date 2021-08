Mögliches Team-Event : Golferin Masson für Mixed-Wettbewerb bei Olympia

Die deutsche Golferin Caroline Masson hat sich für einen Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen stark gemacht.

Kawagoe | „Es ist okay für mich, dass wir ein Einzel-Turnier über vier Tage spielen. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier auch einen Mixed-Wettbewerb hinzufügen könnten“, sagte die 32-Jährige aus Gladbeck im Kasumigaseki Country Club. Ein olympisches Team-Event gemeinsam mit den Herren wäre für Masson eine Bereicherung. „Golf kann so viel mehr. In einer perf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.