Kurzbahn-EM : Gose schwimmt ins 400-Meter-Finale in Kasan

Freistilschwimmerin Isabel Gose hat bei der Kurzbahn-EM in Kasan das Finale über 400 Meter erreicht.

Kazan | Die 19-Jährige schlug am Vormittag des Abschlusstages der Titelkämpfe in Russland nach 4:05,70 Minuten an. Als Achte sicherte sie sich am Sonntag damit noch den letzten Platz, der für die Teilnahme am Endlauf reichte. Am Nachmittag ist auch Olympiasieger Florian Wellbrock nochmal gefordert und will seine zweite Medaille gewinnen. Der 24-Jährige sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.