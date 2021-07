Olympia : Gose und Bruhn schwimmen ins Halbfinale - Thomasberger raus

Die Freistilschwimmerinnen Isabel Gose und Annika Bruhn haben das Halbfinale bei den Olympischen Spielen erreicht.

Koto City | Gose schlug am Montag in Tokio im Vorlauf trotz missglückten Starts nach 1:56,80 Minuten an und wurde damit Neunte. Die 19 Jahre alte Gose hatte wenige Stunden zuvor im Finale über die doppelte Distanz Platz sechs belegt. Sie ist zum ersten Mal bei Olympia dabei. Der Start sei „eine Katastrophe“ gewesen, sagte Gose nach dem Vorlauf. „Meine Beine haben...

