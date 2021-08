Deutscher Radstar : Greipels Ziele nach Karriere: Bäcker, Cafés und ein Ironman

Mit einer Mischung aus Vorfreude und Ungewissheit blickt Radprofi André Greipel dem Ende seiner 17-jährigen Profilaufbahn nach dem Saisonende entgegen.

Erlangen | „Ich glaube, es wird auf alle Fälle eine Herausforderung. Ich fahre immer noch gerne Fahrrad, aber man hat immer einen Plan und ein Ziel gehabt, worauf man hinarbeitet“, sagte der 39-Jährige am Rande der Deutschland Tour in einem ZDF-Interview mit seinem langjährigen Sprintrivalen Marcel Kittel. „Ich bin es meiner Familie dann auch mal schuldig, an...

