Welttcup in Innsbruck : Grotheer im Sieger-Trio - Skeleton-Pilotinnen schwach

So ein enges Rennen gab es noch nie: Weltmeister Grotheer rast zeitgleich mit zwei Kontrahenten zum Weltcupsieg. Damit löste er das Olympia-Ticket. Auffällig: die Chinesen sind plötzlich Weltklasse.

Innsbruck-Igls | Im wohl spannendsten Weltcup-Rennen überhaupt ist Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer in Innsbruck/Igls zeitgleich mit dem Chinesen Wenqiang Geng und dem Briten Matt Weston auf Rang eins gefahren. Drei Sieger in einem Rennen sind ein Novum. Grotheer, der im Finallauf die schnellste Zeit fuhr, hat nach Platz drei in der Vorwoche damit bereits ...

