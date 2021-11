Formel 1 : Hamilton sichert sich ersten Startplatz für Rennen in Katar

Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in das Formel-1-Premierenrennen in Katar.

Doha | Der 36 Jahre alte Brite sicherte die Pole Position am Samstag in seinem Mercedes überlegen vor Max Verstappen im Red Bull und Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Sechs Tage nach seinem Sieg in Brasilien hatte Hamilton eine knappe halbe Sekunde Vorsprung auf Herausforderer Verstappen. Auf dem Kurs nördlich von Doha steuerte Sebastian Vettel sein...

