Am kommenden Montag : Falls Deutschland ins WM-Finale einzieht: Große Fan-Party in Berlin

Die deutschen Handballer wollen mit ihren Fans feiern, vorausgesetzt, sie erreichen das WM-Finale.

von dpa

24. Januar 2019, 12:22 Uhr

Berlin | Die deutschen Handballer werden im Falle eines Einzugs in das WM-Finale im Anschluss gemeinsam mit ihren Fans in Berlin feiern. Sollte die DHB-Auswahl am Sonntag im dänischen Herning um den Titel spielen, "werden wir Montag von Herning nach Berlin reisen, um mit unseren Fans dort eine Feier zu veranstalten", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Donnerstagmorgen in Köln. Die Feier würde in der Mercedes-Benz Arena stattfinden, wo die deutsche Mannschaft bereits ihre Vorrundenpartien gespielt hatte. Zunächst spielt das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Freitag im Halbfinale in Hamburg gegen Norwegen um den Einzug ins Endspiel.

