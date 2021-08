Olympia : Hassan nur Dritte - Kipyegon gewinnt über 1500 Meter

Das angestrebte Triple-Gold-Projekt der Ausnahmeläuferin Sifan Hassan bei den Olympischen Spielen in Tokio ist gescheitert.

Shinjuku City | Die 28-jährige Niederländerin wurde im Finale über 1500 Meter in 3:55,86 Minuten nur Dritte. Vier Tage zuvor hatte Hassan über 5000 Meter triumphiert und nicht mehr die Kraft, auf den Spitzenplatz zu rennen. Olympiasiegerin wurde die Kenianerin Faith Kipyegon in 3:53,11 Minuten vor Laura Muir aus Großbritannien (3:54,50). Bei der WM 2019 in Doha...

