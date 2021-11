Der deutsche Darts-Spieler Florian Hempel ist erstmals für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert.

Barnsley | Durch die Ergebnisse vom Players Championship Turnier in Barnsley sind die letzten Zweifel an seiner Qualifikation beseitigt. Der 31-Jährige, der früher Handball-Torwart war, überzeugt in dieser Saison mit starken Leistungen und hatte bei der EM den Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland bezwungen. Nach Gabriel Clemens und Martin Schindler ist ...

