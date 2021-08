Olympia : Hinze muss um Weiterkommen im Keirin zittern

Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze muss bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben um das Weiterkommen im Keirin-Wettbewerb zittern.

Izu | Die 23-Jährige aus Cottbus belegte in Izu in ihrem Erstrunden-Lauf nur den fünften Platz und muss nun in den Hoffnungslauf des sogenannten Kampfsprints. Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) setzte sich in ihrem Rennen dagegen souverän vor der Russin Daria Schmelewa durch. Die Entscheidung im Keirin-Wettbewerb fällt am Donnerstag (ab 9.06 Uhr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.