Tischtennis-WM : Historisches Ereignis: 50 Jahre Ping-Pong-Diplomatie

Vor einem halben Jahrhundert näherten sich die USA und China mit Hilfe des Tischtennis-Sports an. Bei der WM in Houston wird nun mit zwei gemischten Doppeln an diese „Ping-Pong-Diplomatie“ erinnert.

Houston | Der Umgang ist schon einmal sehr rücksichtsvoll. Gleich beim ersten gemeinsamen WM-Auftritt verschlug der Amerikaner einen leichten Matchball und entschuldigte sich sofort. Die Chinesin lächelte nur mild, ihre Geste drückte ein höfliches „Ist nicht so schlimm“ aus. Einen Ballwechsel später hatten Kanak Jha (USA) und Wang Manyu (China) dieses Spiel ...

