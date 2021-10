NBA : Impfdebatte: Brooklyn Nets verzichten auf Star Irving

In der Debatte um seinen Impfstatus wird Basketball-Topstar Kyrie Irving von seinem NBA-Club vorerst nicht mehr berücksichtigt.

New York | Der Profi der Brooklyn Nets darf bis auf weiteres weder trainieren noch spielen. „Angesichts der sich entwickelnden Situation und nach gründlicher Überlegung haben wir entschieden, dass Kyrie Irving nicht mit dem Team spielen oder trainieren wird“, erklärte General Manager Sean Marks in einem am 12. Oktober veröffentlichten Statement - ohne explizi...

