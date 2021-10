WTA-Turnier : Indian Wells: Kerber trifft auf Siniakova

Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber trifft in der nächsten Runde am Wochenende auf die Nummer 53 der Weltrangliste.

Indian Wells | Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft Angelique Kerber beim Tennisturnier in Indian Wells nun auf die Tschechin Katerina Siniakova. Siniakova gewann gestern in der ersten Runde 6:1, 2:6, 6:2 gegen Kim Cljisters aus Belgien. Die Nummer 53 der Weltrangliste spielt nun am Wochenende in der zweiten Runde gegen Kerber. Die zweite deutsche Starte...

