Olympia : Jasinski zittert sich ins Diskus-Finale

Diskuswerfer Daniel Jasinski fand seinen ersten Auftritt in Tokio „zu vorsichtig“. Der Bronze-Medaillengewinner von Rio schafft es aber dennoch wie auch Youngster Clemens Prüfer ins Olympia-Finale. Es gilt, eine deutsche Gold-Serie zu verteidigen.

Shinjuku City | Robert Harting 2012! Christoph Harting 2016! Daniel Jasinski 2021? Die deutschen Diskuswerfer haben in den vergangenen Jahren Olympia-Partys gefeiert. Der Wattenscheider Jasinski kann in Tokio zwar theoretisch noch den Gold-Status erreichen, nicht nur nach seiner Zitterpartie ins Finale am Samstag (13.15 Uhr/MESZ) ist das aber höchst unwahrscheinli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.