Vor Spielen in Peking : Journalistenverband fordert freie Olympia-Berichterstattung

Drei Monate vor den Winterspielen in Peking hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Garantie zur freien Berichterstattung von dem Großereignis in China gefordert.

Berlin | „Das IOC ist verantwortlich dafür, dass die Journalistinnen und Journalisten während der Spiele in China frei und ungehindert berichten können“, wird in einer Mitteilung betont. Diplomatische Floskeln seien nicht zielführend. Der DJV reagiert damit auf Berichte des Verbands ausländischer Korrespondenten in China über Einschränkungen der Pressefreih...

