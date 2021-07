Olympia : Judokas Wagner und Frey ziehen ins Viertelfinale ein

Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner hat bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän das Viertelfinale erreicht.

Chiyoda City | Nach einem Freilos besiegte die Ravensburgerin in ihrem Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die Portugiesin Patricia Sampaio durch Ippon. Wagner, die in diesem Jahr auch schon die Grand Slams in Tel Aviv und Kasan gewonnen hat, gehört im ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan zum Favoritenkreis. Auch Karl-Richard Frey steht im Viert...

