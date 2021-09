Ryder-Cup-Triumph : Junge US-Golfstars feiern Beginn einer neuen Ära

Mit dem 19:9-Rekordsieg entthronen die jungen US-Stars beim 43. Ryder Cup Europas alternde Golf-Elite. Ein erst 24-jähriger US-Amerikaner könnte womöglich eine neue Ära im Golfsport prägen.

Sheboygan | Der Champagner floss bei den jungen Ryder-Cup-Helden aus den USA nach der grandiosen Golf-Gala am Ufer des Michigansees in Strömen. Wild und ausgelassen feierten die US-Boys auf dem Whistling Straits Golf Course den historischen 19:9-Kantersieg im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die entthronten und völlig demoralisierten Titelverteidi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.