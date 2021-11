WM-Duell : Kampf um die Schachkrone in Dubai: „Nepo“ fordert Carlsen

Am Freitag beginnt Magnus Carlsens fünfter WM-Kampf. Wie alle vorigen Male ist der Norweger unbestrittener Favorit. Doch viele trauen Jan Nepomnjaschtschi einiges zu.

Dubai | An Selbstvertrauen mangelt es Weltmeister Magnus Carlsen vor seinem fünften Duell um die Schach-Krone nicht. Die Frage, ob seine Matcherfahrung sein wichtigster Trumpf sei, wird vom Titelverteidiger verneint. „Mein größter Vorteil ist, dass ich besser Schach spiele“, sagte der Norweger vor dem am Freitag in Dubai beginnenden Duell mit dem Russen Ja...

