Führungskrise : Kandidat Weikert: DOSB-Krise wird anhalten

Sechs Tag vor der Neuwahl des Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes in Weimar hat Kandidat Thomas Weikert vor zu hohen Erwartungen gewarnt.

Frankfurt am Main | „Jeder erwartet, der Weikert oder die Bokel, die müssen jetzt schnell irgendwas tun. Das ist auch richtig. Da muss man aber auch bremsen und sagen: In fünf Wochen wird das alles nicht bereinigt sein“, sagte der bisherige Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF in der „Sportstudio Reportage“ des ZDF. Von daher sei das „eine Herkulesaufgabe, aber d...

