Olympia : Kanu-Star Brendel liebäugelt mit Start in Paris 2024

Kanu-Star Sebastian Brendel (33) liebäugelt mit einem weiteren Olympia-Start.

Koto City | „Vielleicht gehen wir noch weiter den Weg in Richtung Paris. Vielleicht greifen wir da nochmal an“, sagte der Potsdamer auf der Pressekonferenz des Deutschen Teams in Tokio. Zusammen mit seinem Berliner Partner Tim Hecker (23) hatte Brendel am Dienstag die Bronzemedaille im Zweier-Canadier gewonnen. Auf jeden Fall will Deutschlands Vorzeige-Kanute ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.