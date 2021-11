Tennis : Kerber & Co. spielen um wichtigsten Mannschaftstitel

Gegen den „FC Bayern München der Tennisnationen“ sind die deutschen Damen zum Auftakt des Billie Jean King Cups Außenseiter. Doch die Tschechinnen müssen auf zwei Top-Spielerinnen verzichten.

Prag | Das deutsche Tennis-Team um die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber startet in den Kampf um den wichtigsten Mannschaftstitel im Damentennis. Beim Billie Jean King Cup in Prag steht ab 17.00 Uhr das erste Gruppenspiel gegen Gastgeber Tschechien an. Am Dienstag folgt das Duell mit der Schweiz. Ein Blick auf das Team, den Modus und die Gegne...

